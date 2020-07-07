РИАМО - 7 июл. Жительница Королева написала заявление в полицию о том, что из ее квартиры пропали ювелирные вещи более чем на 110 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили и задержали 30-летнюю женщину, которая работала у заявительницы няней.

«Установлено, что женщина в период с марта по июнь этого года похищала золотые ювелирные украшения. Полицейскими, в частности, изъято золотое кольцо, которое будет возвращено хозяйке», - говорится в сообщении.

Остальные золотые украшения злоумышленница сдала в различные ломбарды столицы.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.