РИАМО - 7 июл. Жительница Королева написала заявление в полицию о том, что из ее квартиры пропали ювелирные вещи более чем на 110 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.
Полицейские установили и задержали 30-летнюю женщину, которая работала у заявительницы няней.
«Установлено, что женщина в период с марта по июнь этого года похищала золотые ювелирные украшения. Полицейскими, в частности, изъято золотое кольцо, которое будет возвращено хозяйке», - говорится в сообщении.
Остальные золотые украшения злоумышленница сдала в различные ломбарды столицы.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.
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