РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Перепрофилированная областная детская больница в деревне Бородино на постоянной основе будет использоваться в качестве инфекционного центра, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Перепрофилирование Московской областной детской больницы в инфекционный центр – это, несомненно, удачное решение. Она имеет закрытую территорию, что немаловажно в условиях масштабного распространения коронавирусной инфекции. Колоссальные возможности для реабилитации и альтернатива для оказания всесторонней помощи инфекционным больным являются преимуществами данного учреждения», - сказал Максимович.

Он уверен, что больница на постоянной основе будет использоваться в качестве инфекционного центра.

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