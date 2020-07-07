РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В Подольске выполнили около 35% запланированных работ по подготовке котельных к зимнему отопительному периоду, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

В Подольске насчитывается свыше 1,9 тысячи многоквартирных жилых домов, которые необходимо подготовить к зимнему отопительному периоду. Их обслуживают свыше 20 теплоснабжающих организаций, у которых на балансе около 90 котельных. В настоящее время на котельных округа проводят профилактические работы. В этом году из-за пандемии график подготовки к отопительному периоду был смещен. В частности, были перенесены плановые остановки котельных - с 3 июля по 31 августа.

«Каждая плановая остановка будет проходить суммарно не более 14 дней, а некоторые котельные будут остановлены на меньший срок. Во время подготовки к отопительному периоду на котельных проводятся профилактические и ремонтные работы. По состоянию на сегодняшний день по объектам и сетям теплоснабжения в округе фактически выполнено запланированных работ на 35%. В частности, было подготовлено 30 котельных, проведен капитальный ремонт 4 котлов, 18 тепловых камер, также заменили 171 запорную арматуру», - сказал Чибисов.

В текущем году жители округа могут следить за плановыми отключениями горячей воды с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте администрации округа. На ней указываются все запланированные работы. Также жители могут узнать, по какой причине отсутствует горячая вода в конкретном доме.