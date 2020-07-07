РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Поликлиника не Ленинградской улице Подольска не может специализироваться на больных Covid-19 из-за плотности населения вблизи медицинского учреждения, поэтому такую возможность исключили, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Больницу на Ленинградской улице стали реконструировать и дооснащать. Решением комиссии в представительстве министерства здравоохранения Московской области и департамента здравоохранения РФ по Центральному округу аппарата президента эту поликлинику сделают многофункциональной. Она не может специализироваться на больных Covid-19 из-за плотности населения вблизи медицинского учреждения, поэтому по рекомендации соответствующих органов такую возможность исключили», - сказал Максимович.

Поликлинику на Ленинградской улице планировали сдать в эксплуатацию несколько лет назад, однако инвестор-застройщик не сумел выполнить взятые на себя обязательства. Новое медучреждение значительно улучшит ситуацию с оказанием медпомощи 60 тысячам жителей микрорайонов Юбилейный, Юго-Западный и Кузнечики. Общая площадь помещений составляет 13 тысяч квадратных метров.

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