РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Восемь дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошли в подмосковной Балашихе с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 6 месяцев 2020 года произошло 8 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет (в аналогичный период 2019 года – 7). В них пострадало 9 детей (в 2019 году – 7), 6 пешеходов (в прошлом году – 6), 2 ребенка-пассажира (в прошлом году – 1), 1 водитель мототранспорта (в прошлом году – 0)», – говорится в сообщении.

Пять ДТП из восьми произошли в Балашихе, три – в микрорайоне Железнодорожный.

«Шесть аварий произошли по вине водителей транспортного средства в возрасте от 31 до 65 лет (в прошлом году – 5), два – по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – 2)», – добавляется в материале.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Пешеходам, прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток на верхней одежде, чтобы быть более заметными на дороге.

Госавтоинспекция также напоминает водителям, что перевозка детей в возрасте до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.