РИАМО - 7 июл. В Подмосковье абитуриенты могут поступить в вуз на одно из более чем 2,5 тысяч бюджетных мест, документы можно подать онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В 2020 году подмосковные вузы предоставят абитуриентам более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме обучения. Из них большая часть мест рассчитана на педагогические направления и IT-специальности», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В регионе работает шесть вузов. Они пользуются высокой популярностью среди абитуриентов.

В этом году подать документы можно в дистанционном формате.

«Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не будет нужна, для участия в конкурсе абитуриенту достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов. На сайте каждого вуза уже можно найти всю подробную информацию», – добавила Каклюгина.