РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Власти Подольска направят в Минздрав Подмосковья обращение с просьбой, чтобы инфекционную больницу в деревне Бородино оснастили качественным томографом, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В Европе и по всему миру ожидается вторая волна эпидемии коронавируса. Максимович считает, что будет правильно, если министерство здравоохранения Московской области дооснастит больницы всеми необходимыми аппаратами. Нужны не только аппараты ИВЛ.

«Так, инфекционную больницу в деревне Бородино необходимо оснастить качественным томографом, так как из-за его отсутствия возросли нагрузки на другие медицинские центры, где есть возможность проводить высокоточное исследование. В настоящее время совместно с администрацией округа готовим соответствующее обращение в Минздрав Подмосковья, направим его в кратчайшие сроки», - сказал Максимович.

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