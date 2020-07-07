РИАМО - 7 июл. На интернет-портале «Добродел» стартовал второй этап голосования за ремонт муниципальных и региональных дорог в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В опросе уже приняли участие более 11 тысяч жителей, они оставили почти 12 тысяч комментариев. На втором этапе можно проголосовать за ремонт одной из 1686 дорог, сделать это необходимо до 31 августа.

«Принимающие участие в голосовании дороги получили наибольшее количество поддержки от жителей по результатам сбора предложений, который проходил на «Доброделе» в мае. Также добавлены дороги на основании обращений граждан, предложений от муниципалитетов и по результатам обследований дорожных служб», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что в голосовании не участвуют дороги, которые включены в план ремонта на 2020 год или требующие капитального ремонта, а также дороги, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии.

Участки, которые получат максимальную поддержку в рамках голосования, будут включены в программу ремонта автодорог на следующий год.

Принять участие в голосовании могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы выбрать дорогу, требующую замены асфальтобетонного покрытия, пользователю необходимо отметить точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото и оставить комментарий.

Жители Подмосковья уже три года принимают участие в формировании программы ремонта автодорог. Ежегодно порядка 25% от всего объема ремонтных работ в регионе формируется жителями на портале «Добродел», в этом году по итогам голосования отремонтируют более 360 дорог.