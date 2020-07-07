РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске водитель кроссовера сбил 8-летнюю девочку, не заметив ее из-за припаркованного транспорта, у ребенка ушибы и ссадины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«5 июля в 16:05 во дворе дома №5А на улице Маштакова водитель кроссовера Land Rover Freelander сбил 8-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. В результате ребенка доставили в Подольскую городскую больницу, где ему диагностировали ушибы и ссадины. По счастливой случайности девочка сильно не пострадала», - говорится в сообщении.

Водителей попросили быть внимательными во время движения во дворах, выбирать скоростной режим, который позволит немедленно остановить транспортное средство при возникновении опасности.

Родителям нужно регулярно напоминать детям о правилах безопасности во дворе и предупреждать их о том, что неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованного транспорта опасен, так как водитель может не заметить ребенка.