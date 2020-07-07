РИАМО - 7 июл. Федеральная служба безопасности России считает, что журналист, советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сафронов был задержан во вторник. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена».

«Российские следователи полагают, что советник главы «Роскосмоса» собирал и передавал составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», - говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» подтвердили задержание Сафронова. Госкорпорация оказывает следствию необходимое содействие в расследовании уголовного дела.

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