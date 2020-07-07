РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Рабочие приступили к модернизации узла учета газа на котельной на Большой Ивановской улице Подольска во вторник, на время профилактических работ котельная приостановила свою работу, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МУП «Подольская теплосеть» Александр Тавров.

Котельная, которая находится на Большой Ивановской улице, дом 7а, содержит в себе 8 километров сетей и обеспечивает теплоснабжением 19 жилых домов, а также городской суд, прокуратуру, три детских сада, ДК имени Карла Маркса и другие социально значимые объекты.

«Во вторник она остановилась на профилактический ремонт. В частности, в этот день провели гидравлические испытания, которые показали, что утечек нет. Также сегодня приступили к модернизации узла учета газа, в ходе которой рабочие заменят устаревшее оборудование современным и новым», - сказал Тавров.

Он отметил, что данные работы профилактические и традиционно проводят в летнее время в рамках подготовки к отопительному периоду.

«Это необходимо для того, чтобы предупредить внеплановые отключения и аварии во время отопительного сезона. Чем больше работ мы проведем летом - тем меньше проблем будет зимой. Для того, чтобы летом перестали отключать горячую воду, необходимо полностью продублировать котельные, что принесет дополнительные затраты и увеличит коммунальные платежи. Поэтому лучше потерпеть некоторое время, пока специалисты проводят профилактические работы», - пояснил он.