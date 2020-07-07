РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 июл. Работы по укладке асфальтового покрытия на дороге по улице Речной в подмосковном Красногорске начнут в ночь с 8 на 9 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В городском округе Красногорск продолжается дорожный ремонт. В настоящее время завершаются подготовительные работы, дорожную технику доставят к месту начала ремонта – парковке вблизи плотины реки Баньки и лыжного стадиона. В ночь с 8 на 9 июля на улице Речной начнется укладка асфальта», – говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, это делается для того, чтобы не создавать днем помех для автомобилистов.

«Тем, кто поздно возвращается с работы, лучше заранее выбрать маршрут объезда», – отметила Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Далее асфальт уложат по улицам Народного Ополчения и Кирова. Срок завершения работ зависит от погоды, в целом дорожный ремонт по указанным улицам продлится порядка двух недель.

Всего в округе в этом году по программе софинансирования с правительством Московской области будут отремонтированы 37 муниципальных и 9 региональных дорог, общая площадь ремонта составит 277 тысяч квадратных метров.