РИАМО - 7 июл. В столичном ЖК «Зиларт» завершили строительство единственной в Москве пристани, где в качестве «речного вокзала» для ожидания – огромный 150-метровый амфитеатр под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Причал на участке набережной Марка Шагала, концепцию которого разрабатывало архбюро «Меганом», уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта, маршруты которого уже сегодня прорабатывают городские власти», - сказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новый причал длиной в 65 метров с легкостью примет двухпалубный пассажирский теплоход Р-51 на 240 пассажиров – самый вместительный из нынешних городских речных теплоходов.

В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам, чтобы высадить и забрать пассажиров.

«Концепция благоустройства максимально раскрывает рекреационный потенциал акватории, сделает набережные доступным, узнаваемым и востребованным местом отдыха общегородского масштаба. По сути, это проект нового столичного парка у воды», - добавил Кузнецов.