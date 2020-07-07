РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июля. Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Северный» в Балашихе выполнен на 50%, проводится чистовая отделка помещений и установка радиаторов отопления, работы ведутся по программе губернатора Подмосковья по восстановлению инфраструктуры военных городков, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов во время рабочего визита в микрорайон Северный Балашихи осмотрел ход проведения капитального ремонта КДЦ и провел рабочее совещание на объекте.

«Строители заменили инженерные коммуникации, утеплили кровлю, смонтировали стеновые перегородки и приступили к чистовой отделке внутренних помещений. Объем работ предстоит большой - порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Важно его выполнить именно в летний период», - сказал Ефимов.

Он добавил, что параллельно проводится монтаж радиаторов отопления, а также закупка светового и технического оборудования, мебели и компьютерной техники для дооснащения ДК.

Депутат попросил представителя подрядной организации выдерживать обозначенные сроки капремонта, чтобы до конца текущего года учреждение вновь было открыто для горожан.

По словам руководителя КДЦ «Северный» Владимира Козлова, открытия центра ждут все жители микрорайона.

«Для бывшего закрытого военного городка Дом офицеров был, прежде всего, местом общения и встреч. До начала ремонта в нем работало 10 творческих объединений и кружков, которые посещали порядка 300 детей. Важно, чтобы ребятишки вернулись в свои коллективы и продолжили развивать свои таланты уже на новой сцене, в комфортных условиях», - подчеркнул Козлов.

Ремонт досугового центра в микрорайоне Северный проводится по программе губернатора Подмосковья по восстановлению инфраструктуры военных городков.

Дом офицеров построен в бывшем военном городке в 1958 году. Площадь здания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Процент износа на момент передачи в 2012 году в муниципальную собственность составлял - 51%.