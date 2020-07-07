РИАМО - 7 июл. При подключении к бесплатной сети MT_FREE пассажирам столичного транспорта предложат и помогут взять питомца из приюта для бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Акцию «Двери не закрываются» запустили в честь Дня московского транспорта. Она также проходит на портале wi-fi.ru.

«На экранах телефонов при подключении к сети будут показываться фото питомцев и адреса, где их можно забрать. Цель такой акции одна — мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных и дать возможность пассажирам найти себе друга уже в ближайшее время», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее он сообщил, что осенью в столичной подземке запустят тематический поезд, посвященный работе медиков в условиях пандемии коронавирусной инфекции.