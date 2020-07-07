РИАМО - 7 июл. Площадь торгового центра, расположенного на 60-м километре МКАД, расширят и разместят внутри него новый многофункциональный центр, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас на территории 0,8 гектара расположен торговый центр площадью около 6,6 тысячи квадратных метров.

«После реконструкции общая площадь здания составит 9 тысяч квадратных метров, в том числе площадь офисных помещений – почти 2,4 тысячи квадратных метров», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она отметила, что площадь торгового центра практически не изменится. Проект изменений рассмотрят на электронных общественных обсуждениях.