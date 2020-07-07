РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 июл. Порядка 30 тысяч жителей подмосковного Красногорска вернулись к регулярным занятиям физкультурой и спортом после снятия ряда ограничений, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина во вторник посетила академию хоккея имени Владимира Петрова. Она пообщалась с тренерами, воспитанниками академии и их родителями.

«Мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни. У нас округ молодой, активный. Порядка 100 тысяч жителей – взрослых и детей – занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе. Сейчас занятия возобновили порядка 30 тысяч», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что согласно постановлению губернатора Московской обалсти Андрея Воробьева, в регионе снят ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«В Красногорске со 2 июля возобновили работу 8 муниципальных и около 20 коммерческих спортивных центров. Наше управление по физкультуре и спорту очень тщательно проверило все учреждения. Все предписания Роспотребнадзора исполняются», – добавила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть запас масок и перчаток, дезинфицирующих средств.

По словам главы округа, дети и их родители рады, что в академии имени Петрова возобновили занятия. В каникулярное время это особенно важно.

«Сейчас заливается вторая арена. К 20 июля она будет готова. Школа фигурного катания тоже выходит на свои занятия», – сказала Хаймурзина.

По словам директора академии Сергея Шаламая, в ней в настоящий момент занимаются порядка 230 детей в 10 возрастных группах – от малышей до юниорской команды.