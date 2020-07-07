РИАМО - 7 июл. Участники голосования в столичном проекте «Активном гражданине» высказались за установку дополнительных пунктов проката велосипедов и электросамокатов возле станций Московских центральных диаметров, говорится на официальном сайте мэра города.

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное установке дополнительных пунктов велопроката возле станций Московских центральных диаметров (МЦД). Всего в нем приняли участие 201 869 человек», - говорится в сообщении.

Более половины участников голосования (51,6%) одобрили инициативу оборудовать точки проката велосипедов и электросамокатов, а также крытые велопарковки у выходов со станций МЦД.

По мнению 13,31% голосовавших, пункты проката нужны только на крупных пересадочных станциях.

Еще 13,69% опрошенных затруднились с ответом. Право решать этот вопрос специалистам предоставили 10,34% «активных граждан». Оставшиеся 11,06% считают, что в городе уже достаточно точек велопроката.