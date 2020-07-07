РИАМО - 7 июл. С 24 августа страховые компании в России получат возможность сделать ОСАГО более индивидуальным, рассчитывая стоимость полиса по новой методике, пишет во вторник газета «Известия».

Стоимость полиса ОСАГО будут рассчитывать, ориентируясь на те же факторы, что и при оформлении каско.

«На цену «автогражданки» будут влиять возраст и семейное положение водителя, а также год выпуска и марка автомобиля», - отмечается в публикации.

Таким образом страховщики смогут устанавливать индивидуальный тариф для водителя, используя факторы из собственных моделей оценки риска.

Как отметил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, благодаря этому автовладельцы, которые ездят аккуратно, станут платить меньше, а «аварийные» водители получат финансовый стимул вести себя на дороге более безопасно.