РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июл. Аппараты ИВЛ установили во всех больницах на территории подмосковного Подольска, основную массу направили в инфекционную больницу в деревне Бородино, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«На сегодняшний день аппараты ИВЛ оперативно установили во всех больницах на территории городского округа. Также возникла необходимость дополнительно установить их в Подольский родильный дом, Подольскую городскую клиническую больницу, ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2». Это связано с тем, что основную массу вентиляционных аппаратов жизнеобеспечения направили в инфекционную больницу в деревне Бородино», – сказал Максимович.

Он подчеркнул, что в целом аппаратов, которые требуются для оказания необходимой медицинской помощи, в настоящий момент в Подольске достаточно.

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