РИАМО - 7 июл. Подмосковные обсерваторы в течение трех месяцев приняли более 8 тысяч человек, это туристы, которые прибыли в регион из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Под обсерваторы были оборудованы свыше десятка областных и частных пансионатов и санаториев.

«Со 2 апреля карантинные меры прошли более 8 тысяч россиян, 6,5 тысяч из них уже вернулись домой. На данный момент обсервацию в Подмосковье проходят 1,5 тысячи человек», - говорится в сообщении.

В региональных обсервациях размещают людей, прибывших в подмосковные аэропорты, если нет возможности сразу их доставить в регионы проживания.

А жителей Подмосковья, Москвы и ближних к ним регионов отвозят до дома, чтобы они провели 14-дневный карантин по месту жительства.

После прохождения обсервации всех жителей РФ доставляют в аэропорты или на железнодорожные вокзалы, откуда они отправляются домой.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

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