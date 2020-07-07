РИАМО - 7 июл. Рабочие в июле приступят к капитальному ремонту в конноспортивной школе «Битца», подрядчик будет определен в рамках электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Капитальный ремонт в зданиях спортивной школы не выполнялся с 1979 года. Предстоит отремонтировать кровлю, фасад, внутренние инженерные системы, отделку внутренних помещений, установить двери и окна, а также будет сделан капитальный ремонт гаража, трансформаторной подстанции, судейской будки, тренажерного зала и гостиницы конноспортивного комплекса.

«Начальная (максимальная) цена контракта – 269 миллионов рублей, определены также сроки выполнения работ – с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года включительно», - сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Закупочная процедура опубликована. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июля. Заказчиком будущей процедуры выступает департамент спорта города Москвы.

Спортивная школа «Битца» расположена в Южном административном округе столицы и примыкает к территории Битцевского леса. В настоящее время «Битца» занимает около 50 гектаров с различными современными спортивными сооружениями. Инфраструктура комплекса включает все необходимое как для занятий спортом, так и для активного и комфортного отдыха.