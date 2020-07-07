РИАМО - 7 июл. Подмосковное УФАС России поручило устранить нарушения, связанные с жалобой предпринимателя, его не допустили на аукцион по борьбе с борщевиком в Можайском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Предприниматель пожаловался на комиссию по закупкам администрации Можайского городского округа Московской области и на муниципальное казенное учреждение Можайского городского округа «Центр торгов». С борщевиком Сосновского боролись на территории Можайского городского округа.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав позиции сторон, управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало администрации Можайского городского округа и муниципальному казенному учреждению можайского городского округа Московской области «Центр торгов» обязательное предписание об устранении допущенных нарушений.