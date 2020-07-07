РИАМО - 7 июл. Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 7 июля: самый жаркий день месяца, к вечеру ливень, гроза, местами сильные, возможен локальный град, шквал, смерч. Будьте осторожны!» - написал Тишковец в Instagram.

Синоптик добавил, что при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В Москве во вторник ожидается 32-градусная жара, в Подмосковье температура воздуха может подняться до плюс 35 градусов.

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