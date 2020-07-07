РИАМО - 7 июл. Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Реутове в рамках партпроекта «Безопасные дороги» призвали жителей принять активное участие в голосовании за ремонт дорог, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На портале «Добродел» проходит второй этап голосования по ремонту дорог на 2021 год. Жители Подмосковья выбирают, какие из них будут благоустроены. Партийцы и сторонники партии в Реутове призвали жителей сделать свой выбор», - отмечается в сообщении.

В рамках партпроекта «Безопасные дороги» проводилось несколько рейдов, в ходе которых было отмечено, что в настоящее время в Реутове капитального ремонта требуют проезжая часть и тротуары на Юбилейном проспекте. Партийцы предлагают заменить на тротуарах плитку на асфальт для комфортного передвижения как пешком, так и на роликах или самокате.

В опросе на портале «Добродел» участвуют семь реутовских улиц. Пока больше всего голосов получил Юбилейный проспект. В комментариях пользователи отмечают, что это самая загруженная улица в южной части города, при этом местами сильно разбитая, суженная из-за припаркованных авто. Необходимо сделать больше парковочных карманов, улучшить дорожное покрытие.

Всего на выбор жителей Подмосковья вынесено более 1,6 тысячи участков автомобильных дорог. Голосование завершится 31 августа.