РИАМО - 7 июл. Строители начали монтировать эскалаторы в северо-западном вестибюле станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии московского метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«На строительной площадке продолжаются монолитные работы, ведется отделка технических помещений станционного комплекса», - добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новая станция располагается вдоль улицы Удальцова около пересечения с проспектом Вернадского. Строительство станции планируется завершить в 2021 году. После ввода объекта в эксплуатацию у пассажиров появится пересадка на станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии.

Длина Большой кольцевой линии московского метро составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.