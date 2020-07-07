РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки выявлено 177 новых случаев заболевания коронавирусом.

«Всего в Московской области зафиксировано 59522 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 965 заболевших. Выздоровел и выписался 39191 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2907 (+5)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.