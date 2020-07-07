РИАМО - 7 июл. Троицкий округ стал девятым в Москве, в котором реализуется программа реновации старого жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В поселении Михайлово-Ярцевское жителям трех домов предложили варианты квартир в новостройках по адресам: поселок Шишкин Лес, дом №9, корпус 1 и дом №21, корпус 1», – сказал руководитель департамента градполитики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что монолитные корпуса введены в эксплуатацию в феврале и марте 2020 года. В новостройках насчитывается 234 квартиры. В доме №21, корпус 1 открыли центр информирования москвичей по вопросам реновации.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в Москве в 2017 году. В нее входят более 5,1 тысячи домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В Троицком округе города в программу реновации включили 124 дома.