РИАМО - 7 июл. В городском округе Домодедово задержали мужчину, который пытался угнать иномарку, при нем были инструменты, рации и устройства для подавления сигналов мобильной связи и GPS–трекеров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Домодедово, находясь на маршруте патрулирования, увидели на Бульваре Строителей двоих мужчин в масках, которые, заметив автомобиль полицейских, попытались скрыться. В результате преследования один из убегавших был задержан», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Она уточнила, что при досмотре у задержанного сотрудники полиции обнаружили сумку, в которой находились отвертки, шуруповерты, сверла, рации, и устройства для подавления сигналов мобильной связи и GPS–трекеров.



«Полицейскими установлено, что злоумышленники намеревались похитить автомобиль иностранного производства, припаркованный на неохраняемой стоянке недалеко от места задержания. При осмотре иномарки оперативниками и экспертами–криминалистами обнаружены следы, свидетельствующие о попытке хищения автомашины: двери в салон были не заблокированы, нижняя часть панели управления в салоне полностью была разобрана, принудительно отключена противоугонная сигнализация», – отметила Петрова.



Она добавила, что в случае доведения преступления до конца владельцу транспортного средства мог быть причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.