РИАМО - 7 июл. Мытищи и Сергиев Посад лидируют в Подмосковье по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, в них выявлено 20 случаев и 13 случаев инфицирования, в регионе за сутки выявили 177 случая Covid-19, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За последние сутки 12 случаев выявили в Одинцове, 11 – в Химках, 10 – в Королеве, восемь – в Егорьевске, семь –в Серпухове, шесть – в Балашихе, Щелкове, Люберцах, 5 – в Красногорске, Орехово-Зуеве, Раменском, Солнечногорске, Шатуре и Электростали, четыре – в Долгопрудном и Наро-Фоминске.

По три новых случая – в Дзержинском, Истре, Клину, Лобне и Лыткарине, по два – в Жуковском, Пушкине, Ленинском, Подольске и Реутове, по одному в Богородском округе, Бронницах, Власихе, Домодедове, Ивантеевке, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Озерах, Павловском Посаде, Коломне, Пущине, Фрязине и Шаховской.

И ни одного случая заражения коронавируса – в Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайске, Молодежном, Рошале, Рузе, Ступине, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Чехове и Электрогорске.

За все время пандемии в Подмосковье выявили 59 522 случаев заражения коронавирусом, 39 191 человек выздоровели, 965 человек скончались.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.