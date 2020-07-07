РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В Балашихе за минувшие сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 634 человека, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 177 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 59 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 39 191 человека выписали домой из стационаров, 965 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 634 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.