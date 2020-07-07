РИАМО - 7 июл. Во вторник в Москве и Подмосковье индекс ультрафиолетового излучения поднялся до высокого уровня, до 6-7 баллов, лишь на севере Московской области УФИ чуть ниже - 5 баллов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Индекс предназначен для оценки неблагоприятных последствий УФ излучения для здоровья людей.

«Индекс 5 соответствует среднему уровню воздействия Солнца, а 6-7 - высокому. При индексе УФИ в пределах от 3 до 7 требуется защита при пребывании на солнце. В полуденные часы желательно оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, головной убор, обязательно пользоваться солнцезащитным кремом», - говорится в сообщении.

Также желательно носить широкополые шляпы или зонты.

Такая жаркая погода с высоким индексом УФИ может спровоцировать солнечные ожоги и даже рак кожи. В группе риска - дети и подростки, люди со светлой кожей.