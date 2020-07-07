В Москве задержали советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене.
Задержание Сафронова не касается его текущей работы в «Роскосмосе».
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В Москве задержали советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене.
Задержание Сафронова не касается его текущей работы в «Роскосмосе».
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