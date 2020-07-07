РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Жители Балашихи через суд смогут вернуть деньги за неоказанные услуги фитнес-клуба «Сильные люди», расположенного в микрорайоне Керамик, сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Анастасия Кочеткова.

Жители Балашихи пожаловались в администрацию округа на фитнес-клуб «Сильные люди» (ООО «Фитнес-сервис»), который продавал абонементы в период пандемии вплоть до 5 июня, а затем разместил новость, что клуб закрывается и деньги возвращать не намерен. По словам жителей, за месяц было продано оборудование, а в адрес бывших работников, которые собираются подавать коллективное заявление в суд, поступают угрозы.

«Необходимо подать исковое заявление в суд, которое может быть как коллективным, так и от каждого клиента клуба отдельно. Основание для возврата денег установлено в пункте 1 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей». Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги, потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги», - сказала Кочеткова.

Она добавила, что при отказе от исполнения договора, исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе оказания услуги, а также платы за нее, за исключением случая, если потребитель принял оказанную услугу.

По ее словам, поскольку оказание услуг носит длящийся характер, и некоторое время они оказывались должным образом, возмещению подлежит не вся сумма за карту фитнес-клуба, а лишь пропорциональная количеству месяцев с момента закрытия клуба до окончания действия карты.

Человек вправе требовать взыскания неустойки и за каждый день просрочки в размере 3% цены оказания услуги, а в соответствии со статьей 15 указанного закона он также вправе требовать компенсации морального вреда.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

«Любые положения договора, устанавливающие возможность удержания исполнителем определенной фиксированной суммы в случае отказа потребителя от исполнения договора, могут быть признаны судом недействительными, так как противоречат положениям закона. Одновременно с иском в суд следует подать ходатайство о наложении ареста на имущество фитнес-клуба в целях обеспечения исполнения иска. Такая возможность предусмотрена статьями 139-140 ГПК РФ», - заключила Кочеткова.