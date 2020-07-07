РИАМО - 7 июл. За сутки в Москве подтвердилось 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за две недели количество новых случаев заболевания сократилось в городе на 41,8%, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне - около 600», - говорится в сообщении.

45,5% среди новых заболевших составили люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, 5,4% – старше 80 лет. Также 7,5% среди новых заболевших – это дети.

Все Covid-пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время общее количество погибших пациентов с коронавирусом в Москве составляет 3999 человек. Победили болезнь 159 718 человек.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.