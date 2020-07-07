РИАМО - 7 июл. Во вторник следственные органы задержали советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, сообщается на сайте ГК.

«Сафронову И. И. предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена – ред.). На данный момент проводятся следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

Госкорпорация «Роскосмос» оказывает следственным органам необходимое содействие в расследовании данного дела.

Задержание Сафронова не касается его текущей работы в «Роскосмосе».

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