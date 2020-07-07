РИАМО - 7 июл. Правоохранители окончили расследовать дело, в котором фигурирует главарь международной преступной группы, он занимался поставками кокаина из республики Доминикана в РФ, наркотики сбывали в Московском регионе, сообщается на сайте МВД РФ.

«По версии следствия, с марта 2016 года по август 2018 года злоумышленник совместно с сообщниками осуществлял контрабандные поставки наркотического средства кокаин из Доминиканской Республики через страны Евросоюза, Украину и Республику Беларусь на территорию Российской Федерации с целью последующего сбыта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В числе злоумышленников были члены, отвечающие за сбыт, подбор персонала, а также руководитель и курьеры. Последние претворялись туристами и перевозили кокаин из-за границы в бутылках из-под алкоголя. После этого руководитель банды самолично выпаривал наркотик.

Члены банды были задержаны в Германии, на украинско-белорусской границе, в Подмосковье, Москве, предполагаемого главаря задержали в Санкт-Петербурге.