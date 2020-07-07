РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Пробка длиной около 1,5 километра образовалась в центре подмосковного Подольска во вторник днем, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:40 движение затруднено от проспекта Ленина до поворота с улицы Кирова на Володарского и на Большой Серпуховской улице до поворота на Матросскую улицу. Средняя скорость движения составляет около 25 километров в час.

Также заторы образовались на Комсомольской и Симферопольской улицах на круге у гипермаркета «Глобус».