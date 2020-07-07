РИАМО - 7 июл. В Московской области скончались еще шесть пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье. Скончались 965 заболевших. Выздоровел и выписался 39 191 человек», - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Московской области зафиксировали 59 522 случая заражения.

Ранее 26 подмосковных врачей отправились в Казахстан для помощи коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. В медицинские бригады вошли анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.