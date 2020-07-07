РИАМО - 7 июл. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили еще 177 случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев заболевания в регионе достигло 59 522, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 59 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Московской области вылечили и выписали 39 191 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30, а также тематический сайт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.