РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Щелковские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в совершении кражи из частного дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы, проживающей на улице Весенней в деревне Супонево, о том, что из ее дома похищен планшетный компьютер. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель 32 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.