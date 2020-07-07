РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 июл. В подмосковном Подольске спасатели работают на постах у семи мест отдыха у воды, их обеспечили необходимыми плавсредствами и медикаментами, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске до 31 августа будут работать семь мест массового отдыха населения у воды. Среди них пляжи у реки Пахры – на Беляевском проезде, у городской больницы, у парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, у Березового проезда, а также пляж на реке Петрице около парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск, Лаговский пруд и водоем Южный.

«В рамках подготовки мест массового отдыха у воды провели ряд мероприятий: укомплектовали посты спасателями, обеспечили их плавсредствами, необходимым имуществом, медикаментами, очистили территорию от мусора и посторонних предметов», – говорится в сообщении.

В округе не рекомендуется купание в реках Пахра, Петрица, водоеме Южный, так как по результатам проведенных исследований вода в них не соответствует качеству по микробиологическим и химическим показателям.