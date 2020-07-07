РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. В парке «Елочки» в подмосковном Домодедове благоустроят набережную, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На предварительном этапе пруд парка очистили от ила и мусора. В данный момент ведутся работы по укреплению береговой линии, в будущем планируется устройство инженерных сетей: освещение, канализация, видеонаблюдение, а также благоустройство береговой линии декингом. При благоустройстве используются экологически чистые материалы.

«Новая набережная станет комфортным местом для отдыха жителей, где будет установлена новая лодочная станция, парковая мебель и организована большая прогулочная зона», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы губернатора Московской области «Формирование комфортной городской среды».

Завершить работы планируется в 4 квартале 2020 года.