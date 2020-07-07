РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 июл. Выставка «Советский стиль. Люди, время и вещи» открылась в историко-краеведческом музее Балашихи, экспозиция доступна для просмотра до 7 августа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Советский стиль. Люди, время и вещи» – это совместный выставочный проект Щелковского историко-краеведческого музея, историко-краеведческого музея Балашихи и фотографа Яны Буллаш.

«В основе экспозиции – 15 крупноформатных снимков фотографа Яны Буллаш. Это постановочные кадры, которые были сделаны с использованием музейных экспонатов Щелковского музея. Также выставка дополнена экспонатами советского времени из фондов краеведческого музея Балашихи. Экспозиция доступна для просмотра до 7 августа», – говорится в сообщении.

Музей работает по летнему графику, выходной – воскресенье.