РИАМО - 7 июл. За минувшие сутки в Москве выявили 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, с начала пандемии в городе зафиксировали 226 174 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки в Москве скончались 24 Covid-пациента, общее количество погибших в городе достигло 3999 человек. За сутки после прохождения лечения в столице выздоровели 2066 пациентов. Таким образом, болезнь победили уже 159 718 человек.

В целом по России за сутки выявили 6368 новых случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 198 пациентов, выздоровел 9551 пациент.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 694 230 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 10 494 человека, победили болезнь 463 880 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 65% столичных КТ-центров возобновили плановый прием пациентов. Во время пика пандемии здесь принимали людей с подозрением на заражение Covid-19.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.