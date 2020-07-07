РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 7 июл. Жителей подмосковных Котельников приглашают поучаствовать во флешмобе «Мой семейный фотоальбом», посвященном Дню семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Восьмого июля будут отмечать один из самых молодых государственных праздников – День семьи, любви и верности. Он уходит своими корнями в глубину веков российской истории.

«Культурный комплекс «Котельники» приглашает всех принять участие во флешмобе «Мой семейный фотоальбом», посвященном этому событию. Каждая фотография в семейном альбоме – это кусочек жизни, это возможность вернуться назад, в прошлое, вспомнить самые прекрасные моменты из жизни своей семьи», – говорится в сообщении.

В своих соцсетях можно поделиться любимым семейным фото, ведь у каждого человека есть моменты, которые хочется навсегда оставить в памяти.

«Также 8 июля в 17:00 присоединяйтесь к прямому эфиру в Instagram-аккаунте @kulturakotelniki для просмотра онлайн-трансляции праздничного мероприятия», – заключается в материале.