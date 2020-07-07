РИАМО - 7 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу на действия АО «Мострансавто» при утверждении и размещении аукционной документации при проведении электронных торгов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного веддомства.

Согласно доводу жалобы ООО «Волтекс», заказчик на торгах на поставку шин для дооснащения транспортных средств неправомерно установил требования к конкретному производителю товара без возможности поставки эквивалента.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий заказчика и признало жалобу ООО «Волтекс» частично обоснованной», - говорится в сообщении.

Также подмосковное УФАС России выдало АО «Мострансавто» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.