РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Осенью текущего года планируют приступить к комплексному благоустройству территории Саввинского пруда в Балашихе, жители округа выступили с инициативой и очистили от мусора левый берег пруда, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Проект комплексного благоустройства левого берега Саввинского пруда победил в голосовании жителей на портале «Добродел». В рамках программы инициативного бюджетирования, запущенного Мособлдумой и правительством Московской области, будет выделено до 10 миллионов рублей из регионального бюджета.

«Жители домов, расположенных вблизи Саввинского пруда, решили собрать мусор на береговой линии. Собранный мусор сортировали по фракциям - пластик, стекло, бумага, отдельно складывали спиленный сухостой и траву. Также к уборке подключились управляющие компании и представители администрации Балашихи», - говорится в сообщении.

По словам начальника территориального отдела по Южной Балашихе Вадима Кузнецова, компания «Норэнс Групп» обратилась в администрацию с инициативой уборки территории.

«В работу активно включились управляющие компании «ТПС Эксплуатация», «Новые коммунальные решения», «ЖЭС-С», «Жилкомсоюз», сотрудники расположенного неподалеку Дома культуры «Рассвет» и территориальный отдел по Южной Балашихе администрации округа. Скосили траву, убрали мусор, опилили сухостойные деревья», - отметил Кузнецов.

Проект предстоящего благоустройства левого берега Саввинского пруда предусматривает создание зоны отдыха с подвесными качелями и навесом, устройство дорожек, двух пирсов, монтаж системы освещения и малых архитектурных форм вблизи жилых кварталов по Саввинской улице и здания Балашихинского родильного дома. На берегу появятся скамейки и урны. Порядок в зоне отдыха обеспечат с помощью видеонаблюдения.

«Документы на муниципальном уровне уже подготовлены и направлены в правительство Московской области. В июле принимается решение по финансированию проекта. Благоустройство рассчитываем начать в конце августа - сентябре. Это как раз то время, когда можно сделать дополнительные высадки - не так жарко», - подчеркнул генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.