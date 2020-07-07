РИАМО - 7 июл. Более 65% столичных КТ-центров возобновили плановый прием пациентов после вывода из режима работы с Covid-больными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи еще 20 КТ-центров вернулись к работе в обычном режиме и вновь принимают пациентов по всем направлениям. Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов, и в них восстановлен плановый прием», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что из режима работы с Covid-19 в Москве вывели уже 32 КТ-центра. Поток пациентов в КТ-центрах постепенно уменьшается. На сегодняшний день нагрузка на 16 работающих центров снизилась на 27%.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.