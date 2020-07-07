РИАМО - 7 июл. Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«В Московской области еще 398 человек завершили лечение от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 39 191 заболевшего», - говорится в сообщении.

Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

В Подмосковье лечат от коронавирусной инфекции не только местных жителей, но и пациентов из других регионов России, а также иностранцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Подмосковье снижается, поэтому в регионе начали сворачивать временные Covid-госпитали, организованные в парке «Патриот» и «Крокус Экспо».

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.